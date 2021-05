Crolla la funivia del Mottarone in Piemonte. Le vittime sono 14. Morto anche uno dei bambini coinvolti. La Procura di Verbania indaga per omicidio colposo plurimo (Di domenica 23 maggio 2021) È di 14 vittime il bilancio definitivo del crollo della cabina della funivia del Mottarone che parte da Stresa, in provincia di Verbania. È Morto anche uno dei due bambini portati in elicottero in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenute diverse squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, insieme a diverse squadre dei Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. La funivia del Mottarone aveva riaperto al pubblico il 24 aprile, come gli altri impianti in Italia, dopo oltre un anno di chiusura dovuto all’emergenza Covid. Nel 2016 la funivia aveva subito degli interventi importanti di manutenzione. La cabina sarebbe ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 23 maggio 2021) È di 14il bilancio definitivo del crollo della cabina delladelche parte da Stresa, in provincia di. Èuno dei dueportati in elicottero in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori del 118,intervenute diverse squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, insieme a diverse squadre dei Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Ladelaveva riaperto al pubblico il 24 aprile, come gli altri impianti in Italia, dopo oltre un anno di chiusura dovuto all’emergenza Covid. Nel 2016 laaveva subito degli interventi importanti di manutenzione. La cabina sarebbe ...

