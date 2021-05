Classifica Jannik Sinner, perse due posizioni nel ranking ATP. Azzurro superato da Ruud e Dimitrov (Di domenica 23 maggio 2021) Piccolo passo indietro nel ranking ATP per Jannik Sinner. L’Azzurro è sceso dal 17° al 19° posto della Classifica mondiale. Molto è legato non solo all’eliminazione a sorpresa contro il transalpino Arthur Rinderknech agli ottavi del torneo di Lione, ma anche ai concomitanti buoni risultati di Casper Ruud e Grigor Dimitrov. Il norvegese è stato il mattatore dell’ATP di Ginevra dove ha sconfitto in finale Denis Shapovalov. Un successo che spinge Ruud dal 21mo al 16mo posto della graduatoria mondiale con 2690 punti. Il 22enne nativo di Oslo sta vivendo uno dei migliori periodi della sua carriera che gli hanno consentito di assumere una dimensione ben precisa nel circuito. A Dimitrov sono bastati i quarti di finale del torneo elvetico per ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Piccolo passo indietro nelATP per. L’è sceso dal 17° al 19° posto dellamondiale. Molto è legato non solo all’eliminazione a sorpresa contro il transalpino Arthur Rinderknech agli ottavi del torneo di Lione, ma anche ai concomitanti buoni risultati di Caspere Grigor. Il norvegese è stato il mattatore dell’ATP di Ginevra dove ha sconfitto in finale Denis Shapovalov. Un successo che spingedal 21mo al 16mo posto della graduatoria mondiale con 2690 punti. Il 22enne nativo di Oslo sta vivendo uno dei migliori periodi della sua carriera che gli hanno consentito di assumere una dimensione ben precisa nel circuito. Asono bastati i quarti di finale del torneo elvetico per ...

