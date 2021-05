Centri estivi 2021, linee guida e protocolli anti-Covid (Di domenica 23 maggio 2021) Nuove linee guida emanate dal governo per i Centri estivi. Si tratta di una serie di regole che, se rispettate, potranno rendere più sicuri in ottica Covid tutti quei luoghi che diventano sede di attività di ricreazione per i minori. Un mondo in cui ci sono, ad esempio, le parrocchie, comunità e altre situazioni che coinvolgono i giovanissimi. All'aria aperta come al chiuso ed in alcuni casi anche per lunghi periodi con pernottamenti inclusi. Covid, le linee guida per i Centri estivi Ai gestori delle strutture è richiesto un duplice sforzo. Uno di natura informativa tenuto conto che le indicazioni parlano della collocazione nelle aree utilizzate di cartelli che spingano ai comportamenti corretti, oltre a veicolare ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 23 maggio 2021) Nuoveemanate dal governo per i. Si tratta di una serie di regole che, se rispettate, potranno rendere più sicuri in otticatutti quei luoghi che diventano sede di attività di ricreazione per i minori. Un mondo in cui ci sono, ad esempio, le parrocchie, comunità e altre situazioni che coinvolgono i giovanissimi. All'aria aperta come al chiuso ed in alcuni casi anche per lunghi periodi con pernottamenti inclusi., leper iAi gestori delle strutture è richiesto un duplice sforzo. Uno di natura informativa tenuto conto che le indicazioni parlano della collocazione nelle aree utilizzate di cartelli che spingano ai comportamenti corretti, oltre a veicolare ...

Agenzia_Ansa : Dalle mascherine alle posate monouso, le regole per i centri estivi. Valgono per enti, parrocchie, palestre, nido.… - fattoquotidiano : Centri estivi, le linee guida: mascherine obbligatorie per operatori e bambini sopra i sei anni e spazi per la quar… - Avvenire_Nei : 'Registri' e posate monouso, le linee guida per centri estivi e oratori - robymark1 : RT @valy_s: Le NORME #COVID19 per i “centri estivi” di bambini (anche da nido) e ragazzi. Tutto sembrano, tranne che posti che richiamano l… - liberenotizie : Tutte le regole per i Centri estivi. Parola d'ordine: sicurezza -