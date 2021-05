Bologna-Juventus, Sansone: “Non voglio che i bianconeri vadano in Champions, daremo tutto” (Di domenica 23 maggio 2021) “Ce la metteremo tutta, non voglio che la Juventus vada in Champions League“. Parola di Nicola Sansone, intervistato da Dazn prima del match dell’ultima giornata del suo Bologna contro i bianconeri, in piena lotta per il quarto posto. L’ex Villarreal garantisce il massimo impegno da parte della sua squadra, già salva e dunque senza grandi obiettivi per questo finale. Poi Sansone ha parlato anche del rapporto con Mihajlovic. “Abbiamo un rapporto sincero e schietto, penso che rimarrà“. Infine sulla Nazionale: “Non merito gli Europei, ci proverò per il Mondiale“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) “Ce la metteremo tutta, nonche lavada inLeague“. Parola di Nicola, intervistato da Dazn prima del match dell’ultima giornata del suocontro i, in piena lotta per il quarto posto. L’ex Villarreal garantisce il massimo impegno da parte della sua squadra, già salva e dunque senza grandi obiettivi per questo finale. Poiha parlato anche del rapporto con Mihajlovic. “Abbiamo un rapporto sincero e schietto, penso che rimarrà“. Infine sulla Nazionale: “Non merito gli Europei, ci proverò per il Mondiale“. SportFace.

