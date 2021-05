Bellissimo gesto di Zaccagni a fine partita | cos’è successo

(Di domenica 23 maggio 2021) Triste epilogo per gli azzurri: 1-1 sterile contro l’Hellas Verona che senza più obiettivi in campionato non ha sfigurato al Diego Armando Maradona. A, dopo un pareggio che non serve a nulla ai partenopei, Mattiaconsola Fabian Ruiz con un abbraccio dopo la mancata qualificazione in UEFA Champions League.

Advertising

Far_______Away : @Charles_Leclerc @Carlossainz55 @ScuderiaFerrari Bellissimo gesto ? - fragian7 : RT @brookesbellarke: sì il sesso è bello ma vuoi mettere il gesto che fa damiano quando dice “vi conviene stare zitti e buoni” quello è bel… - rosettacat1 : @gigi52335676 Bellissimo gesto il suo e quello di Lillo. Io comprerò sicuramente il loro libro. - MeryDolcezza : RT @brookesbellarke: sì il sesso è bello ma vuoi mettere il gesto che fa damiano quando dice “vi conviene stare zitti e buoni” quello è bel… - brookesbellarke : sì il sesso è bello ma vuoi mettere il gesto che fa damiano quando dice “vi conviene stare zitti e buoni” quello è… -

Ultime Notizie dalla rete : Bellissimo gesto

SpazioNapoli

"Una notizia che commuove e testimonia la straordinaria umanità delle persone al di là delle etnie e credo religioso. Ildi straordinario altruismo della famiglia della paziente che ha acconsentito al prelievo e donazione degli organi effettuato all'ospedale di Città di Castello - un prelievo ..."Una notizia che commuove e testimonia la straordinaria umanità delle persone aldilà delle etnie e credo religioso. Ildi straordinario altruismo della famiglia della paziente che hanno acconsentito al prelievo e donazione degli organi effettuato all'ospedale di Città di Castello un prelievo ...Triste epilogo per gli azzurri: 1-1 sterile contro l’Hellas Verona che senza più obiettivi in campionato non ha sfigurato al Diego Armando Maradona. A fine partita, dopo un pareggio che non serve a nu ...Charles Leclerc non prende parte al gran premio di casa. Poi sarà tempo di rituffarsi nella solitudine egocentrica di ogni pilota durante un gran premio Leggi anche – GP Monaco, Leclerc non prenderà p ...