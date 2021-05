Annalisa Minetti, incredibile svolta: “In questo modo riesco a vedere i volti” (Di domenica 23 maggio 2021) Un’incredibile svolta nella vita di Annalisa Minetti e nella scoperta scientifica: finalmente riesce a leggere e vedere i volti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Annalisa Minetti (@AnnalisaMinettiofficial) A Domenica Live con Barbara D’Urso, Annalisa Minetti ha commosso l’intero studio – e sicuramente una grossa fetta di pubblico – raccontando L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Un’nella vita die nella scoperta scientifica: finalmente riesce a leggere eVisualizzapost su Instagram Un post condiviso da(@official) A Domenica Live con Barbara D’Urso,ha commosso l’intero studio – e sicuramente una grossa fetta di pubblico – raccontando L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

domenicalive : Annalisa Minetti e i suoi occhiali speciali con cui riesce a leggere ???? #DomenicaLive - domenicalive : Sorpresa per Annalisa Minetti, a #DomenicaLive sua mamma Filomena! ?? - nico_lai93 : RT @domenicalive: 'Combatto perchè tutti possano sapere, perchè chi sa può vedere' Annalisa Minetti si fa portavoce di un sistema che può… - nico_lai93 : RT @domenicalive: 'La mia vita è meravigliosa da quando uso questo dispositivo' Annalisa Minetti ci spiega come funzionano i suoi occhial… - nico_lai93 : RT @domenicalive: Sorpresa per Annalisa Minetti, a #DomenicaLive sua mamma Filomena! ?? -