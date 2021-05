Zidane: «Non deciderò subito il mio futuro. Parlerò con la società nei prossimi giorni» (Di sabato 22 maggio 2021) Il Real Madrid di Zinedine Zidane ha vinto l’ultima partita di campionato ma si è visto sfuggire sotto gli occhi il titolo di campione della Liga dall’Atletico Madrid di Simeone. Al termine del match Zidane ha parlato alla stampa, anche del suo futuro. “Non deciderò subito il mio futuro. Parlerò con la società nei prossimi giorni e vedremo cosa succederà. Il mio stato d’animo? Pessimo perché non siamo riusciti a vincere il campionato”. Il Real Madrid sta aspettando di conoscere la decisione finale del tecnico per il futuro della panchina. In lizza per la successione ci sono Raul e Allegri. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 maggio 2021) Il Real Madrid di Zinedineha vinto l’ultima partita di campionato ma si è visto sfuggire sotto gli occhi il titolo di campione della Liga dall’Atletico Madrid di Simeone. Al termine del matchha parlato alla stampa, anche del suo. “Nonil miocon laneie vedremo cosa succederà. Il mio stato d’animo? Pessimo perché non siamo riusciti a vincere il campionato”. Il Real Madrid sta aspettando di conoscere la decisione finale del tecnico per ildella panchina. In lizza per la successione ci sono Raul e Allegri. L'articolo ilNapolista.

