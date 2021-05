Xbox sta aggiornando i server di xCloud con Xbox Series X per portarli al livello di Stadia (Di sabato 22 maggio 2021) Il noto giornalista di Windows Central, Jez Corden, da sempre una grande fonte di notizie nel mondo Xbox, ha recentemente svelato l'intenzione di Microsoft nell'aggiornare i server di xCloud, passando dalla tecnologia Xbox One a quella Xbox Series X. In questo modo, il servizio di gaming in streaming potrebbe avvicinarsi, se non addirittura eguagliare e superare, le performance del suo diretto rivale, Google Stadia. Google Stadia ha ricevuto numerose critiche fin dal suo lancio, ma la maggior parte di esse si sono sempre focalizzate sul modello di business, la scarsa libreria e l'assenza di feature degne di nota. Quasi nessuno, avendo a disposizione una connessione di tutto rispetto, si è mai lamentato ... Leggi su eurogamer (Di sabato 22 maggio 2021) Il noto giornalista di Windows Central, Jez Corden, da sempre una grande fonte di notizie nel mondo, ha recentemente svelato l'intenzione di Microsoft nell'aggiornare idi, passando dalla tecnologiaOne a quellaX. In questo modo, il servizio di gaming in streaming potrebbe avvicinarsi, se non addirittura eguagliare e superare, le performance del suo diretto rivale, Google. Googleha ricevuto numerose critiche fin dal suo lancio, ma la maggior parte di esse si sono sempre focalizzate sul modello di business, la scarsa libreria e l'assenza di feature degne di nota. Quasi nessuno, avendo a disposizione una connessione di tutto rispetto, si è mai lamentato ...

