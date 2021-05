Viaggi di nozze: Carlo Verdone, Claudia Gerini e quella scena improvvisata (e con un nudo mancato) (Di sabato 22 maggio 2021) Durante un'intervista Carlo Verdone ha parlato di Viaggi di nozze e della scena improvvisata in appena 45 minuti con Claudia Gerini. La scena di Viaggi di nozze in cui Ivano e Jessica fanno il bagno all'aquafan, girata a Tivoli, è nata da un'idea estemporanea di Carlo Verdone e Claudia Gerini, come raccontato dallo stesso attore e regista romano durante un'intervista del 2017: "Ci tengo a dire che è una scena nata in appena 45 minuti, però è efficace, ce l'abbiamo fatta." Nel copione originale il personaggio interpretato dalla Gerini sarebbe dovuto rimanere nudo mentre prendeva il sole; ... Leggi su movieplayer (Di sabato 22 maggio 2021) Durante un'intervistaha parlato didie dellain appena 45 minuti con. Ladidiin cui Ivano e Jessica fanno il bagno all'aquafan, girata a Tivoli, è nata da un'idea estemporanea di, come raccontato dallo stesso attore e regista romano durante un'intervista del 2017: "Ci tengo a dire che è unanata in appena 45 minuti, però è efficace, ce l'abbiamo fatta." Nel copione originale il personaggio interpretato dallasarebbe dovuto rimanerementre prendeva il sole; ...

pannichide : ho visto per caso che stanno dando in tv 'viaggi di nozze' io qui per dire ma quanto è bona claudia gerini in questo film - LinkaTv : E' iniziato Viaggi di nozze su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - poesiebruciate : non mi piacciono le bionde ma Claudia Gerini in viaggi di nozze,,,,,,, - agustsinterlude : La mia tl: eurovision Io: viaggi di nozze - lastrange69 : @Sabry09439578 @vitello_antonio Sabrì stasera su rete 4 c'è 'Viaggi di nozze'.... sarà mica un segno del destino?? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi nozze Viaggi di nozze: cast e curiosità del film cult di Carlo Verdone in onda sabato 22 maggio 2021 Un Carlo Verdone in grande spolvero è sia attore che regista di una delle sue commedie più famose. Viaggi di nozze racconta da diverse angolature le storie successive al matrimonio di 3 coppie che rappresentavano uno spaccato della società del tempo immersa nella vita romana ma comunque ...

"Viaggi di nozze": cast, trama e trailer Lorenzo Di Palma Film 21:20 domani sera stasera in onda 22 May Viaggi di nozze è una commedia del 1995 diretta e interpretata da Carlo Verdone che in tre episodi che racconta vizi e virtù della coppia italiana e che è diventato oramai un "cult movie" per i fan ...

IpV lancia il catalogo Ideemoon per viaggi di nozze all'insegna della flessibilità Travel Quotidiano Viaggi di Nozze stasera in tv, tutte le curiosità su “Lo famo strano” Viaggi di Nozze andrà in stasera in tv in prima serata su Rete 4. Ecco tutte le curiosità su uno dei film di Carlo Cerdone più amati ...

“Viaggi di nozze”: cast, trama e trailer Viaggi di nozze è una commedia del 1995 diretta e interpretata da Carlo Verdone che in tre episodi che racconta vizi e virtù della coppia italiana e che è diventato oramai un c ...

Un Carlo Verdone in grande spolvero è sia attore che regista di una delle sue commedie più famose.diracconta da diverse angolature le storie successive al matrimonio di 3 coppie che rappresentavano uno spaccato della società del tempo immersa nella vita romana ma comunque ...Lorenzo Di Palma Film 21:20 domani sera stasera in onda 22 Maydiè una commedia del 1995 diretta e interpretata da Carlo Verdone che in tre episodi che racconta vizi e virtù della coppia italiana e che è diventato oramai un "cult movie" per i fan ...Viaggi di Nozze andrà in stasera in tv in prima serata su Rete 4. Ecco tutte le curiosità su uno dei film di Carlo Cerdone più amati ...Viaggi di nozze è una commedia del 1995 diretta e interpretata da Carlo Verdone che in tre episodi che racconta vizi e virtù della coppia italiana e che è diventato oramai un c ...