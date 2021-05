Shadow Warrior 3 | un video di gameplay da 8 minuti ricco di azione – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 22 maggio 2021)3 torna a mostrarsi incon ottodicatturati da IGN, pieni dispettacolare e combattimenti frenetici..3 è protagonista di undidella durata di circa 8, catturato da IGN e stracarico di sequenze altamente spettacolari. Annunciato lo scorso luglio,3 farà il proprio debutto nel corso di quest’anno su PC, PS4 e Xbox One, e non vediamo davvero l’ora visto che il nuovo episodio della serie targata Flying Wild Hog promette dannatamente bene. Sembra infatti che ogni volta che viene mostrata l’in-game ci sia … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo ...

Advertising

GamingToday4 : Shadow Warrior 3, un video di gameplay da 8 minuti ricco di azione - DenjinDen : #LoWang prepara il suo arsenale, diamo un'occhiata alle armi di #ShadowWarrior3 nel trailer lanciato da… - PCGamingit : Shadow Warrior 3 mostra una superba collezione di armi nel nuovo video - - oOShinobi777Oo : Shadow Warrior 3: Nuovo Trailer sulle armi - tech_gamingit : Shadow Warrior 3: Nuovo Trailer sulle armi -

Ultime Notizie dalla rete : Shadow Warrior

Multiplayer.it

Lo ha annunciato il publisher con un tweet sopra le righe, specificando che verranno mostrati nuovi dettagli anche per quanto riguarda gli attesissimi3 e Death's Door , l'interessante ...Questo senza contare gli aggiornamenti sui titoli già annunciati da Devolver come Phantom Abyss, Death's Door e3, che non rientrano tra i quattro ai quali si è riferita la compagnia ...Shadow Warrior 3 torna a mostrarsi in video con otto minuti di gameplay catturati da IGN, pieni di azione spettacolare e combattimenti frenetici.. Shadow Warrior 3 è protagonista di un video di gamepl ...Devolver Digital ha annunciato al pubblico che quattro nuovi giochi saranno presentati durante il Summer Game Fest di questa estate.