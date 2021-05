Settimana della Legalità 2021 | Unità di apprendimento | Circolare e documenti utili per la didattica

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 22 maggio 2021) Torna anche quest'anno, il prossimo 23 maggio, #PalermoChiamaItalia, l'iniziativa organizzata dal Ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Falcone in occasione delle celebrazioni del XXIX anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio. L'emergenza sanitaria non ferma, dunque, la commemorazione, che coinvolge anche le scuole, degli attentati in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Claudio Traina.