Sangiovanni, grande rivincita dopo Amici: l’ha appena saputo (Di sabato 22 maggio 2021) Sangiovanni, vincitore della categoria canto Amici 20 sta riscuotendo un enorme successo: ecco cosa ha saputo nelle ultime ore. Sangiovanni visibilmente emozionato (via screenshot)Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, è ormai concluso. dopo la vittoria della ballerina Giulia Stabile e Sangiovanni, che si è guadagnato la vittoria della coppa per quanto riguarda la categoria canto. L’onda del successo però, sembra aver investito tutti i cantanti che sono stati protagonisti della finale di questa 20esima edizione. LEGGI ANCHE >>> Amici 20, finisce la loro storia d’amore: la ballerina spiazza tutti Primo fra tutti, in numerose classifiche musicali italiane, figura Sangiovanni, con il suo primo album e i suoi vari ... Leggi su vesuvius (Di sabato 22 maggio 2021), vincitore della categoria canto20 sta riscuotendo un enorme successo: ecco cosa hanelle ultime ore.visibilmente emozionato (via screenshot), il talent show condotto da Maria De Filippi, è ormai concluso.la vittoria della ballerina Giulia Stabile e, che si è guadagnato la vittoria della coppa per quanto riguarda la categoria canto. L’onda del successo però, sembra aver investito tutti i cantanti che sono stati protagonisti della finale di questa 20esima edizione. LEGGI ANCHE >>>20, finisce la loro storia d’amore: la ballerina spiazza tutti Primo fra tutti, in numerose classifiche musicali italiane, figura, con il suo primo album e i suoi vari ...

Advertising

TIM_Official : Sangiovanni ha ricevuto il Premio TIM della Critica. ?? Non perderti la sua reaction durante la grande Finale di… - yousra99011206 : RT @vistanno: Dardust e Sangiovanni insieme grande dono - Mel00_ : @dejaatellevar Credo tancredi,grazie al fandom con target più grande e ovviamente per il tipo di musica, e forse sa… - vistanno : Dardust e Sangiovanni insieme grande dono - llauuuu_ : RT @Gioo_Gioo00: Ripetiamo insieme: sangiovanni in rosa grande dono di dio -