Advertising

Giorno_Sondrio : Ponte chiuso da un anno, protesta a Traona - ilgoriziano : Ponte di #SanQuirino ancora chiuso, è battaglia di perizie tra #Cormons e #Rfi. #ilgoriziano - UdineseTV : Chiuso il ponte sul fiume Judrio a Clinaz per cedimento strutturale - - salvatoreiak74 : RT @gadmeischia: Vaccini. L’annuncite istituzionale pervade anche i trasporti. L'amministratore delegato di EAV De Gregorio, 'Abbiamo chiu… - alessiawithtwos : comunque qui c’è il ponte che collega il centro col quartiere in cui abita la mia amica chiuso, quindi l’autobus de… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte chiuso

IL GIORNO

... il paese dove c'è il "delle assurdità", come è stato definito dai promotori dell'iniziativa. ... Tra pochi giorni è un anno che èe, a oggi, non si sa ancora quando tornerà transitabile. ...... che da solo e a piedi avrebbe percorso poco più di un chilometro fino a raggiungere il... dopo averla telefonata, secondo gli stessi, pare stesse scrivendo un messaggio.I titolari delle attività economiche si sentono "abbandonati" per il protarsi dei cantieri che paralizzano il lavoro ...Le indagini sulle cause che hanno spinto al suicidio il giovane studente ad Ariccia hanno rivelato nuovi dettagli sulle sue ultime ore di vita.