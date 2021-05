Oltre 100 pregiudicati pericolosi: il Questore Auriemma emette 41 avvisi e 69 fogli di via obbligatori (Di sabato 22 maggio 2021) Quando si parla di sicurezza non si deve dimenticare l’attività attenta e precisa, spesso silenziosa, svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Bergamo. Dallo scorso gennaio, infatti, il Questore di Bergamo, Maurizio Auriemma, ha emesso 41 avvisi Orali e 69 fogli di via obbligatori nei confronti di Oltre un centinaio di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta per lo più di pregiudicati per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, alcuni dei quali soliti stazionare nei pressi della locale Stazione ferroviaria, denunciati a seguito dei numerosi controlli svolti dalle pattuglie di Polizia Stato e delle altre Forze dell’Ordine. Sempre dai primi mesi del 2021 sono state avanzate 5 richieste di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 22 maggio 2021) Quando si parla di sicurezza non si deve dimenticare l’attività attenta e precisa, spesso silenziosa, svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Bergamo. Dallo scorso gennaio, infatti, ildi Bergamo, Maurizio, ha emesso 41Orali e 69di vianei confronti diun centinaio di soggetti ritenutiper l’ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta per lo più diper reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, alcuni dei quali soliti stazionare nei pressi della locale Stazione ferroviaria, denunciati a seguito dei numerosi controlli svolti dalle pattuglie di Polizia Stato e delle altre Forze dell’Ordine. Sempre dai primi mesi del 2021 sono state avanzate 5 richieste di ...

Oltre 100 pregiudicati pericolosi: il Questore Auriemma emette 41 avvisi e 69 fogli di via obbligatori

