“Non so come dirvelo…”. Aka7even incredulo e pazzo di gioia: è successo subito dopo Amici (Di sabato 22 maggio 2021) Aka7even è stato uno dei finalisti di ‘Amici 20?, ma non è riuscito a superare la concorrenza di Sangiovanni e insieme a Deddy ha dovuto rinunciare all’atto finale, che ha invece visto scontrarsi il collega con la fidanzata Giulia Stabile. Alla fine è stata quest’ultima ad avere la meglio e a portarsi a casa la coppa e 150 mila euro. Ma il cantante della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha ricevuto una notizia meravigliosa in queste ore e l’ha subito voluta comunicare ai suoi follower. Parlando un attimo di Giulia, la ballerina ha fatto un po’ preoccupare i suoi fan dopo essersi lasciata andare ad alcune dichiarazioni su Sangiovanni: “Con la distanza è un po’ difficile. Anche quattro giorni sembrano un mese di distacco. Spero di poterlo far sentire bene anche così”. Dunque, Giulia Stabile è un po’ ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 maggio 2021)è stato uno dei finalisti di ‘20?, ma non è riuscito a superare la concorrenza di Sangiovanni e insieme a Deddy ha dovuto rinunciare all’atto finale, che ha invece visto scontrarsi il collega con la fidanzata Giulia Stabile. Alla fine è stata quest’ultima ad avere la meglio e a portarsi a casa la coppa e 150 mila euro. Ma il cantante della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha ricevuto una notizia meravigliosa in queste ore e l’havoluta comunicare ai suoi follower. Parlando un attimo di Giulia, la ballerina ha fatto un po’ preoccupare i suoi fanessersi lasciata andare ad alcune dichiarazioni su Sangiovanni: “Con la distanza è un po’ difficile. Anche quattro giorni sembrano un mese di distacco. Spero di poterlo far sentire bene anche così”. Dunque, Giulia Stabile è un po’ ...

Advertising

Edercitadin7 : Spero che i soldi arrivino anche per noi del Suning FC. E spero che all’Inter non succeda come a noi(visto che la p… - EnricoLetta : Io ho fatto una proposta sui #giovani. E poi, con serietà, ho parlato di come finanziarla. Ma vedo che si continua… - AlbertoBagnai : Scusate, forse è già stato detto o notato, ma non trovate anche voi che “mettere a tema” (come dicono a sinistra) l… - Alobrasil74 : “Pioli come vedo il mio futuro? Il mio futuro è domani.” Oggi in conferenza ho visto Pioli deciso e cazzuto come non mai. - SOFVTJJK : un ideo di hyunjin che canta photograph sono distrutta piango come non so cosa -