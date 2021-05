Napoli, la notte dei vaccini per i 30enni alla Mostra d'Oltremare: «Finalmente torneremo a vivere» (Di sabato 22 maggio 2021) «Finalmente è arrivato anche il nostro turno e non vediamo l'ora di vaccinarci. Lo facciamo per noi, per il nostro bambino e per il futuro di tutti». Commentano... Leggi su ilmattino (Di sabato 22 maggio 2021) «è arrivato anche il nostro turno e non vediamo l'ora di vaccinarci. Lo facciamo per noi, per il nostro bambino e per il futuro di tutti». Commentano...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un'ampia voragine si è aperta nella notte nella zona della Sanità, a Napoli. Non ci sono feriti #ANSA… - SavinoAgostinoo : @TolliVincenzo Buona notte carissimo Vincenzo non mi abbasso e non ho voglia di replicare di quello che hanno scrit… - dannap1926 : Costretti a tifare per il Verona così come domenica si svegliarono di notte per gufare il Napoli alle 12:30 con la… - corrmezzogiorno : #Napoli Vaccini, a Napoli è cominciata la lunga notte dei trentenni Foto - infoitsport : Napoli-Verona, la notte degli addii -