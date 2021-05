Michele Placido e Albano Carrisi: una grande amicizia tra i due (Di sabato 22 maggio 2021) , entrambi originari della Puglia. Michele Placido (Getty Images)L’amicizia non è sempre un sentimento presente nel mondo dello spettacolo. La competitività, la concorrenza portano spesso più allo scontro che non all’incontro, per cui quando due artisti di livello parlano sinceramente della loro grande amicizia, fa sempre notizia, proprio perché rara. Avviene così che Michele Placido confessa candidamente e sinceramente la sua grande amicizia con Albano Carrisi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Simonetta Stefanelli: ex moglie di Michele Placido, che fine ha fatto Le parole di Michele Placido Al-Bano-e-Romina-Power ... Leggi su ck12 (Di sabato 22 maggio 2021) , entrambi originari della Puglia.(Getty Images)L’non è sempre un sentimento presente nel mondo dello spettacolo. La competitività, la concorrenza portano spesso più allo scontro che non all’incontro, per cui quando due artisti di livello parlano sinceramente della loro, fa sempre notizia, proprio perché rara. Avviene così checonfessa candidamente e sinceramente la suacon. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Simonetta Stefanelli: ex moglie di, che fine ha fatto Le parole diAl-Bano-e-Romina-Power ...

Advertising

IlMattinoFoggia : RT @emanuelecarioti: ?? ????Un bravo #attore e #regista al giorno presentato da me??#19maggio 2021; #oggi ?? #buoncompleanno MICHELE PLACIDO ???… - MayAmidala : @OnceUponATeddy @kscarlett22_ @Martovich13 lui mi è piaciuto solo in versione gaia in un film con Michele Placido e… - MgFarina : RT @IlMattinoFoggia: Tanti auguri a Michele #Placido per i suoi 75 anni portati splendidamente: il 'Commissario Cattani' nasce oggi, #19mag… - gighea : RT @alone73x1: #ConAmicizia #19maggio Michele Placido Dal film consigliato Marcia Trionfale se fossi stato al vostro posto... ma al vostro… - Az72491748 : RT @Nicoletta_G96: Ornella Muti and Michele Placido in Romanzo Popolare directed by Mario Monicelli, 1974 -