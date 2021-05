Mara Venier battezza Carlotta, la figlia di Eleonora Daniele (Di sabato 22 maggio 2021) Ogni promessa è debito: Mara Venier ha battezzato Carlotta, la figlia della grande amica Eleonora Daniele. A testimonianza del gesto un post su Instagram della conduttrice instancabile di Domenica In, che ha voluto immortalare un momento di grande felicità con uno scatto. Nella foto Mara Venier con Nicola Carraro brinda insieme alla Daniele, che tiene in braccio la piccola, e al marito Giulio Tassoni. Ad accompagnare l’istantanea delle parole dolcissime: “Stamattina battesimo di Carlotta, grazie a Eleonora e Giulio per avermi fatto sentire in famiglia… Emozionata per essere la madrina… Evviva Carlotta, evviva la vita!”. Il battesimo della primogenita della ... Leggi su dilei (Di sabato 22 maggio 2021) Ogni promessa è debito:hato, ladella grande amica. A testimonianza del gesto un post su Instagram della conduttrice instancabile di Domenica In, che ha voluto immortalare un momento di grande felicità con uno scatto. Nella fotocon Nicola Carraro brinda insieme alla, che tiene in braccio la piccola, e al marito Giulio Tassoni. Ad accompagnare l’istantanea delle parole dolcissime: “Stamattina battesimo di, grazie ae Giulio per avermi fatto sentire in famiglia… Emozionata per essere la madrina… Evviva, evviva la vita!”. Il battesimo della primogenita della ...

