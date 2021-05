Mahmood single o fidanzato? Confessa | “E’ un momento terribile”

Leggi su ck12

(Di sabato 22 maggio 2021)? Il cantante svela la sua situazione sentimentale a Verissimo: “Sono confuso”.in concerto a Riccione il 14 agosto 2020Tra gli ospiti di Verissimo di sabato, 22 maggio, c’è, vincitore del Festival di Sanremo 2019 con il brano Soldi, e secondo classificato all’Eurovision Song Contest 2019.racconta nell’intervista anche della sua attuale situazione sentimentale, e alla domanda della conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, se alsiarisponde: “E’ un. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo. Sono confuso”. ...