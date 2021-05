Le emozioni ci fanno dimenticare l’opera che sta davanti a noi (Di sabato 22 maggio 2021) Le estetiche moderne che sottolineavano lo speciale valore conoscitivo dell’arte sembrano oggi impopolari. l’opera non è più al centro dell’attenzione. Lo sono gli autori, mitizzati da un rozzo saintebeuvismo, e lo è il pubblico, o meglio il suo sistema nervoso. L’arte in sé, insomma, conta meno; e non a caso chi se ne occupa teoricamente, ricalcando le orme dei positivisti, tenta di agganciarla a discipline più autorevoli come le neuroscienze. Sui rischi di questa tendenza ragiona Paolo D’Angelo nel suo bel saggio “La tirannia delle emozioni”, uscito di recente dal Mulino. In particolare, D’Angelo si confronta con gli studiosi che provano ad applicare i risultati delle ricerche compiute a Parma sui neuroni specchio. A quanto pare, di fronte alle azioni e alle emozioni manifestate da altri, si accende in noi un’empatia neurale ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 maggio 2021) Le estetiche moderne che sottolineavano lo speciale valore conoscitivo dell’arte sembrano oggi impopolari.non è più al centro dell’attenzione. Lo sono gli autori, mitizzati da un rozzo saintebeuvismo, e lo è il pubblico, o meglio il suo sistema nervoso. L’arte in sé, insomma, conta meno; e non a caso chi se ne occupa teoricamente, ricalcando le orme dei positivisti, tenta di agganciarla a discipline più autorevoli come le neuroscienze. Sui rischi di questa tendenza ragiona Paolo D’Angelo nel suo bel saggio “La tirannia delle”, uscito di recente dal Mulino. In particolare, D’Angelo si confronta con gli studiosi che provano ad applicare i risultati delle ricerche compiute a Parma sui neuroni specchio. A quanto pare, di fronte alle azioni e allemanifestate da altri, si accende in noi un’empatia neurale ...

