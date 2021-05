Intesa tra Liguria e Piemonte sui vaccini in vacanza (Di sabato 22 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Avviata la sinergia tra Piemonte e Liguria per favorire nella stagione estiva la vaccinazione dei rispettivi abitanti in vacanza sulla costa ligure o sulle montagne Piemontesi. Il primo atto è il protocollo d'intenti per la reciprocità vaccinale in ambito turistico firmato questa mattina a Torino dai presidenti Alberto Cirio e Giovanni Toti.Il documento, subito trasmesso al generale Figliuolo, commissario straordinario per l'Emergenza Covid-19, perchè sia approvato affinchè il progetto possa partire.L'accordo prevede che: i residenti in Piemonte potranno ricevere la vaccinazione anti-Covid presso i punti vaccinali della Liguria, così come i residenti in Liguria potranno ricevere la medesima vaccinazione presso i punti vaccinali siti in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Avviata la sinergia traper favorire nella stagione estiva la vaccinazione dei rispettivi abitanti insulla costa ligure o sulle montagnesi. Il primo atto è il protocollo d'intenti per la reciprocità vaccinale in ambito turistico firmato questa mattina a Torino dai presidenti Alberto Cirio e Giovanni Toti.Il documento, subito trasmesso al generale Figliuolo, commissario straordinario per l'Emergenza Covid-19, perchè sia approvato affinchè il progetto possa partire.L'accordo prevede che: i residenti inpotranno ricevere la vaccinazione anti-Covid presso i punti vaccinali della, così come i residenti inpotranno ricevere la medesima vaccinazione presso i punti vaccinali siti in ...

Advertising

cooperazione_it : DG @margiodi a Taranto per la firma protocollo d'intesa tra @museo_marta e @CIHEAMBari. 'Conservare e valorizzare i… - LaNotifica : Intesa tra Liguria e Piemonte sui vaccini in vacanza - MarekNapoli : RT @MissingDeniseMp: ?Alle mie Twitterine/i Auguro una buona serata. È nata una bellissima intesa tra noi. L'amore e l'affetto che nutriamo… - blogsicilia : #notizie #sicilia Intesa tra Liguria e Piemonte sui vaccini in vacanza - - messina_oggi : Intesa tra Liguria e Piemonte sui vaccini in vacanzaTORINO (ITALPRESS) - Avviata la sinergia tra Piemonte e Liguria… -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa tra Vaccinazione dei turisti, firmato accordo tra Piemonte e Liguria Regione Piemonte e Regione Liguria hanno firmato il memorandum d'intesa per la vaccinazione nel periodo delle vacanze estive. L'accordo tra le due regioni 'sarà sottoposto all'approvazione al generale Figliuolo, dal quale ho trovato grande disponibilità', ha detto ...

Collaborazione politica tra Fdi Sardegna e Vox Catalogna Collaborazione politica tra Fdi Sardegna e Vox Catalogna L'annuncio del capogruppo Francesco Mura Sardegna e Catalogna sono ... L'obiettivo dell'intesa è costruire un progetto di collaborazione politica ...

Intesa tra Regione e Snam per la decarbonizzazione, puntando su idrogeno, biometano, efficienza energetica Regione Emilia Romagna A Valenza il laboratorio di apicoltura Sono stati esposti lavori e disegni fatti dai ragazzi.Valenza è entrato recentemente a far parte dei Comuni amici delle api e intende proseguiire su metodi che non sfruttino prodotti chimici per il di ...

Vaccinazioni, firmato il protocollo per l’intesa Liguria – Piemonte E’ formalizzata, con l’accordo firmato dai due presidenti, Cirio e Toti, la sinergia tra Piemonte e Liguria per favorire nella stagione estiva la vaccinazione dei rpettivi abitanti in vacanza sulla co ...

Regione Piemonte e Regione Liguria hanno firmato il memorandum d'per la vaccinazione nel periodo delle vacanze estive. L'accordole due regioni 'sarà sottoposto all'approvazione al generale Figliuolo, dal quale ho trovato grande disponibilità', ha detto ...Collaborazione politicaFdi Sardegna e Vox Catalogna L'annuncio del capogruppo Francesco Mura Sardegna e Catalogna sono ... L'obiettivo dell'è costruire un progetto di collaborazione politica ...Sono stati esposti lavori e disegni fatti dai ragazzi.Valenza è entrato recentemente a far parte dei Comuni amici delle api e intende proseguiire su metodi che non sfruttino prodotti chimici per il di ...E’ formalizzata, con l’accordo firmato dai due presidenti, Cirio e Toti, la sinergia tra Piemonte e Liguria per favorire nella stagione estiva la vaccinazione dei rpettivi abitanti in vacanza sulla co ...