Inter, rivoluzione in vista? Le posizioni di Conte, Marotta e Ausilio (Di sabato 22 maggio 2021) La permanenza di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter può essere decisiva anche per il futuro in nerazzurro di Marotta e Ausilio Sarà fondamentale il vertice dei prossimi giorni tra Antonio Conte e Steven Zhang per delineare il futuro dell’allenatore e pianificare la prossima stagione. L’eventuale addio dell’ex Ct della Nazionale potrebbe avere un effetto domino nefasto per il club campione d’Italia come riporta stamane il Corriere dello Sport. Il divorzio Conte significherebbe la fine di un ciclo, con possibili ripercussioni anche in seno al management. Non sarebbe infatti scontata la permanenza a Milano dell’Ad Marotta e del Ds Ausilio, uomini portanti della costruzione dell’Inter negli ultimi anni. I DETTAGLI SU ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) La permanenza di Antoniosulla panchina dell’può essere decisiva anche per il futuro in nerazzurro diSarà fondamentale il vertice dei prossimi giorni tra Antonioe Steven Zhang per delineare il futuro dell’allenatore e pianificare la prossima stagione. L’eventuale addio dell’ex Ct della Nazionale potrebbe avere un effetto domino nefasto per il club campione d’Italia come riporta stamane il Corriere dello Sport. Il divorziosignificherebbe la fine di un ciclo, con possibili ripercussioni anche in seno al management. Non sarebbe infatti scontata la permanenza a Milano dell’Ade del Ds, uomini portanti della costruzione dell’negli ultimi anni. I DETTAGLI SU ...

