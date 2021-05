Il terzo settore cresce nonostante il Covid, +25% in 10 anni (Di sabato 22 maggio 2021) Il ruolo del non profit cresce in Italia, anche durante la pandemia. Un universo che conta 375.000 istituzioni tra associazioni, fondazioni e cooperative sociali, in aumento del 25% rispetto a 10 anni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 22 maggio 2021) Il ruolo del non profitin Italia, anche durante la pandemia. Un universo che conta 375.000 istituzioni tra associazioni, fondazioni e cooperative sociali, in aumento del 25% rispetto a 10...

Advertising

elenabonetti : Abbiamo voluto anche quest'estate 135 milioni di euro da erogare ai comuni per l'organizzazione, insieme al terzo s… - Mov5Stelle : #Giovani2030 è online. Un progetto del Ministro per le politiche giovanili, la nostra @DadoneFabiana, che mette a… - elenabonetti : Per i centri estivi ho chiesto un rifinanziamento. E metteremo a bando risorse per il Terzo settore per progetti in… - sandrog_97 : @GiaquintaGiada Mi disp per Carlos, ha sbagliato il terzo settore altrimenti poteva essere secondo - Secondowelfare : #Edicole sociali: nell'ambito della nostra #inchiesta per @CorriereBN, @elicibinel ci aiuta a delineare i caratteri… -