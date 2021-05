Iachini: «Dò questi consigli al mio successore. Vlahovic? Potrebbe restare» (Di sabato 22 maggio 2021) Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Crotone. Le sue parole Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Crotone. Le sue parole. FIORENTINA – «Quando sono stato richiamato, la situazione era davvero complicata. C’erano paura, tensione, pressione. Avevamo anche un calendario difficile contro squadre che lottavano per i primi posti della classifica. Abbiamo dovuto lavorare su ogni aspetto in poco tempo. Ma con fatica abbiamo ottenuto i risultati, concludendo l’anno in maniera importante. Sono felice e resterò molto legato alla città di Firenze». successore – «Troverà un gruppo di ragazzi bravi, professionisti esemplari e una piazza in cui si aspettano tanto da loro, c’è pressione per avere risultati. Dovrà ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Beppe, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Crotone. Le sue parole Beppe, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Crotone. Le sue parole. FIORENTINA – «Quando sono stato richiamato, la situazione era davvero complicata. C’erano paura, tensione, pressione. Avevamo anche un calendario difficile contro squadre che lottavano per i primi posti della classifica. Abbiamo dovuto lavorare su ogni aspetto in poco tempo. Ma con fatica abbiamo ottenuto i risultati, concludendo l’anno in maniera importante. Sono felice e resterò molto legato alla città di Firenze».– «Troverà un gruppo di ragazzi bravi, professionisti esemplari e una piazza in cui si aspettano tanto da loro, c’è pressione per avere risultati. Dovrà ...

