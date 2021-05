Griglia di partenza F1 | GP Monaco 2021 | Leclerc in pole a Montecarlo! Classifica e distacchi | 4° Sainz

(Di sabato 22 maggio 2021) Charlesha conquistato laposition del GP di, quinta tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito cittadino di Montecarlo. Impresa clamorosa del monegasco che ha spinto la Ferrari ai massimi livelli dopo un 2020 da incubo e ha rimesso la Rossa davanti a tutti! Il padrone di casa si è esaltato tra i muretti del suo Principato, ha guidato brillantemente la sua Rossa nel giro decisivo e ha fatto saltare il banco. Charlesscatterà al palo nella gara di domani e avrà tutte le carte in regola per puntare alla vittoria. Il pilota del Cavallino Rampante dovrà però verificare le condizioni della sua macchina perché è andato a sbattere quando mancavano un paio di minuti al termine della sessione decisiva. Charlessarà affiancato in prima fila ...

