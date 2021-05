Finale dell’Eurovision Song Contest: vincono i Maneskin (Di domenica 23 maggio 2021) Conclusa la Finale dell’Eurovision Song Contest: i Maneskin sono sul tetto d’Europa. Finale dell’Eurovision Song Contest: cos’è successo? La Finale dell’Eurovision Song Contest 2021 comincia nel segno dei Maneskin. L’Italia si stringe intorno ai quattro ragazzi romani. Tanti gli in bocca al lupo da parte di colleghi musicisti. Ma ci vorrò un po’ per vederli sul palco. Ad aprire la serata è Elena Tsagrinou, per Cipro, con la sua El Diablo. Albania, Israele e Belgio seguono a ruota: sono quattro ottime esibizioni. La gara si preannuncia tirata. Anche Destiny, per Malta, si comporta bene. La cantante spinge tanto e la voce non la tradisce. The Black ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021) Conclusa la: isono sul tetto d’Europa.: cos’è successo? La2021 comincia nel segno dei. L’Italia si stringe intorno ai quattro ragazzi romani. Tanti gli in bocca al lupo da parte di colleghi musicisti. Ma ci vorrò un po’ per vederli sul palco. Ad aprire la serata è Elena Tsagrinou, per Cipro, con la sua El Diablo. Albania, Israele e Belgio seguono a ruota: sono quattro ottime esibizioni. La gara si preannuncia tirata. Anche Destiny, per Malta, si comporta bene. La cantante spinge tanto e la voce non la tradisce. The Black ...

