Fico ripercorre i ‘Cento Passi’ di Peppino Impastato

(Di sabato 22 maggio 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – Cento passi, la distanza che separa la casa di, il militante di Democrazia proletaria ucciso da Cosa nostra, e la casa del boss mafioso Tano Badalamenti, che oggi è la Biblioteca comunale. E’ il percorso compiuto oggi pomeriggio dal Presidente della Camera, Roberto, venuto con la sua compagna, in compagnia di Giovanni, il fratello del giornalista assassinato il 9 maggio del 1978 in un casolare vicino Cinisi (Palermo). “Una grande emozione”, continua a ripeteresenza nascondere la sua commozione. Al suo arrivo in corso Umberto ha prima visitato Casa Memoria dedicata ae Feliciadove ha ricevuto una targa ricordo e poi l’ex abitazione del boss Badalamen, trasformata nella ...

... ci si rende conto ancora di più come Peppino sia lo Stato, rappresenti quella parte di cittadini che lotta e non si arrende, un esempio ispiratore per tutti noi", diceuscendo dalla casa. "...Poi all'uscita di Casa Memoria, mentrei cento passi, che hanno dato anche il titolo al film sulla vita di Impastato, il sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo ha fatto una proposta: ...(Palermo) - E poi Fico ha ribadito: "E' stato commovente ed emozionante conoscere questo posto dal vivo visto che l'ho sempre visto solo nei film e ne ho letto sui libri. Vederlo dal vivo ci si rende ...Dalla casa di Peppino Impastato a quella dove abitava il boss mafioso Tano Badalamenti: 'Cento passi' ripercorsi dal presidente della Camera, Roberto Fico, assieme a Giovanni Impastato, in memoria del ...