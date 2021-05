Fico “Peppino Impastato è un grande esempio per tutti” (Di sabato 22 maggio 2021) CINISI (PALERMO) (ITALPRESS) – “Conoscere questo posto è stata una cosa assolutamente commovente, visto che prima l'avevo solo conosciuto tramite storie e film”. Così il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, a margine della sua visita alla Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato a Cinisi, in provincia di Palermo. Fico è stato ricevuto dalla famiglia Impastato, dai compagni di Peppino e dagli attivisti di Casa Memoria Impastato. La casa-museo, che fu la reale abitazione della famiglia Impastato, è stata aperta al pubblico da mamma Felicia dopo l'omicidio mafioso del figlio Peppino. “Ci si rende conto ancora di più quanto Peppino Impastato sia assolutamente lo Stato e rappresenta quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) CINISI (PALERMO) (ITALPRESS) – “Conoscere questo posto è stata una cosa assolutamente commovente, visto che prima l'avevo solo conosciuto tramite storie e film”. Così il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto, a margine della sua visita alla Casa Memoria Felicia ea Cinisi, in provincia di Palermo.è stato ricevuto dalla famiglia, dai compagni die dagli attivisti di Casa Memoria. La casa-museo, che fu la reale abitazione della famiglia, è stata aperta al pubblico da mamma Felicia dopo l'omicidio mafioso del figlio. “Ci si rende conto ancora di più quantosia assolutamente lo Stato e rappresenta quella ...

Ultime Notizie dalla rete : Fico Peppino Fico in visita a Casa Memoria Impastato 'Sono felicissimo di essere qui, era una cosa che tenevo molto a fare'. Così il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, a margine della sua visita alla Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato a Cinisi, in provincia di Palermo. 'Dobbiamo impegnarci - aggiunge - per far sì che la sconfitta della mafia sia totale'. ...

Fico a Casa Impastato, grazie a nome dello Stato Così il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrando a Cinisi (Pa) i compagni di Peppino Impastato prima di visitare la Casa della Memoria, l'abitazione dove viveva il militante di Dp ...

Fico "Peppino Impastato è un grande esempio per tutti" Il Cittadino on line Fico “Peppino Impastato è un grande esempio per tutti” Così il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, a margine della sua visita alla Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato a Cinisi, in provincia di Palermo. Fico è stato ricevuto dalla ...

Falcone, Palermo e la Sicilia non dimenticano PALERMO La memoria riportata nei luoghi simbolici del riscatto civile. È il filo conduttore delle iniziative che domani si terranno a Palermo per il ricordo di Giovanni Falcone, della moglie Francesca ...

