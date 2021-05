Eurovision Song Contest, la frenesia sui social: dall’ironia di Emma per i Maneskin al tifo per l’Ucraina (Di sabato 22 maggio 2021) L’Eurovision Song Contest è il momento in cui l’Europa si unisce in una sana competizione (canora) e il sentimento di ritrovata unità nel segno del tifo lo si ritrova tutto sui social. L’edizione dell’Eurovision sta collezionando milioni di interazioni e dall’Italia vip e non si ritrovano per commentare quello che accade in gara. Non solo l’incitamento per i rappresentanti nazionali, i Maneskin, ma anche l’attenta analisi degli altri concorrenti, anche perché le regole vietano di votare per il proprio Paese. Emergono dalla marea social risvolti inaspettati sull’Eurovision Song Contest 2021. Il sostegno ai Maneskin: l’ironico tweet di Emma Ha iniziato questo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 maggio 2021) L’è il momento in cui l’Europa si unisce in una sana competizione (canora) e il sentimento di ritrovata unità nel segno dello si ritrova tutto sui. L’edizione dell’sta collezionando milioni di interazioni e dall’Italia vip e non si ritrovano per commentare quello che accade in gara. Non solo l’incitamento per i rappresentanti nazionali, i, ma anche l’attenta analisi degli altri concorrenti, anche perché le regole vietano di votare per il proprio Paese. Emergono dalla marearisvolti inaspettati sull’2021. Il sostegno ai: l’ironico tweet diHa iniziato questo ...

Advertising

RaiUno : Stasera tifiamo @thisismaneskin! ???? La finale dell'#Eurovision Song Contest alle 20.35 ?? in diretta su #Rai1 con… - senhitofficial : Voglio condividere con voi questo tributo ad alcune meravigliose canzoni italiane che hanno partecipato ad… - RaiUno : Continuano le prove di Eurovision Song Contest 2021 con @corsi_gabriele e @InfoMalgioglio! Sale l'attesa per l'esib… - LSJMLPFAN : RT @RaiPlay: Now playing 'Zitti e buoni” Volume???_??? 110% Guarda l’esibizione integrale qui: - Eli5Cullen : RT @RaiPlay: Now playing 'Zitti e buoni” Volume???_??? 110% Guarda l’esibizione integrale qui: -