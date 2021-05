Eurovision Song Contest 2021 | scaletta della finale I Maneskin canteranno per terz’ultimi

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 22 maggio 2021)si esibiranno per. Ma la loro performance – con il brano Zitti e Buoni, vincitore a Sanremo – è già una delle più attese. Il gruppo rock italiano ha già attirato su di sé l’attenzione (anche da parte dei bookmakers e degli utenti di Spotify) e questa sera, nella finalissima dell’, non potrà deludere le aspettative. “Non succede, ma se succede…” hanno commentato nelle scorse ore i quattro componentiband, che sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam se la dovranno vedere con artisti altrettanto competitivi. Per l’esattezza, saranno in totale 26 le canzoni, in rappresentanza di altrettanti Paesi, che si sfideranno ...