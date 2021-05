Congo, primi arresti per l'assassinio Attanasio (Di sabato 22 maggio 2021) Lo comunica il presidente Congolese Félix Tshisekedi, citato dal quotidiano del Paese Actualité: "Ci sono sospetti che sono stati arrestati e vengono interrogati". E continua: "Al di là di questi ... Leggi su quotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Lo comunica il presidentelese Félix Tshisekedi, citato dal quotidiano del Paese Actualité: "Ci sono sospetti che sono stati arrestati e vengono interrogati". E continua: "Al di là di questi ...

