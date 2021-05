Calcio, Serie A 2021: tris della Sampdoria, vittoria esterna del Genoa e pari tra Crotone e Fiorentina (Di sabato 22 maggio 2021) Tre i match del 38° turno del campionato di Calcio di Serie A che si sono tenuti . Si comincia dal successo per 3-0 della Sampdoria a Marassi contro il Parma. La compagine allenata da Claudio Ranieri ha battuto i ducali grazie alle realizzazioni di Quagliarella, Gabbiadini e Colley, regalando tre punti significativi al tecnico che lascerà l’incarico in vista della prossima stagione. Successo esterno dell’altra compagine genovese, ovvero il Genoa, sul campo del Cagliari: un gol di Shomuradov ha regalato il successo ai liguri che quindi concludono in maniera positiva la propria annata. Infine, pari a reti inviolate tra Crotone e Fiorentina, con poche emozioni sul rettangolo verde calabrese. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Tre i match del 38° turno del campionato didiA che si sono tenuti . Si comincia dal successo per 3-0a Marassi contro il Parma. La compagine allenata da Claudio Ranieri ha battuto i ducali grazie alle realizzazioni di Quagliarella, Gabbiadini e Colley, regalando tre punti significativi al tecnico che lascerà l’incarico in vistaprossima stagione. Successo esterno dell’altra compagine genovese, ovvero il, sul campo del Cagliari: un gol di Shomuradov ha regalato il successo ai liguri che quindi concludono in maniera positiva la propria annata. Infine,a reti inviolate tra, con poche emozioni sul rettangolo verde calabrese. Foto: LaPresse

