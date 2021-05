Calcio: De Zerbi 'Settimo posto sarebbe come toccare cielo con un dito' (Di sabato 22 maggio 2021) "Il mio bilancio è positivo, la squadra si è evoluta anno dopo anno" SASSUOLO (MODENA) - "Il bilancio si chiude domani e speriamo ancora di arrivare settimi". Roberto De Zerbi sogna di congedarsi dal ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) "Il mio bilancio è positivo, la squadra si è evoluta anno dopo anno" SASSUOLO (MODENA) - "Il bilancio si chiude domani e speriamo ancora di arrivare settimi". Roberto Desogna di congedarsi dal ...

Advertising

paologaio71 : @_enz29 Ma lui vorra' il calcio di De Zerbi... oppure ci va lui diretto in panca attaccato all ossigeno - Fantacalcio : Sassuolo-Lazio: la conferenza di De Zerbi - Fantacalcio : Sassuolo, Raspadori: 'De Zerbi mi ha migliorato. Su Ronaldo e sulla doppietta al Milan...' - fradi65550113 : @LSquame @pisto_gol Lì forse aspettano qualche stagione in più. De Zerbi ha solo 40 anni. È un calcio di gran lunga… - AlexanderVella5 : @Fra_Valente_cek Shakhtar - piu salario ... De zerbi.... Calcio dei tifosi -