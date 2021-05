Ares Gate, Manuela Arcuri sentita in Procura a Roma come persona informata sui fatti (Di sabato 22 maggio 2021) C’è anche il nome di Manuela Arcuri nella lista dei testimoni vip sentiti dal pm Carlo Villani nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta istigazione al suicidio dello sceneggiatore Teodosio Losito, morto suicida nel gennaio del 2019, che va avanti ormai da diversi mesi. L’attrice è stata convocata e sentita venerdì per diverse ore a Piazzale Clodio, a Roma, in veste di persona informata dei fatti: avendo a lungo lavorato con Alberto Tarallo e Losito nelle fiction della Ares, conosce bene i contorni di questa vicenda e le verità più nascoste. Dopo Massimiliano Morra e Adua del Vesco – che con alcune loro frasi pronunciate al Grande Fratello Vip hanno di fatto innescato quello che i social hanno ribattezzato l’Ares Gate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) C’è anche il nome dinella lista dei testimoni vip sentiti dal pm Carlo Villani nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta istigazione al suicidio dello sceneggiatore Teodosio Losito, morto suicida nel gennaio del 2019, che va avanti ormai da diversi mesi. L’attrice è stata convocata evenerdì per diverse ore a Piazzale Clodio, a, in veste didei: avendo a lungo lavorato con Alberto Tarallo e Losito nelle fiction della, conosce bene i contorni di questa vicenda e le verità più nascoste. Dopo Massimiliano Morra e Adua del Vesco – che con alcune loro frasi pronunciate al Grande Fratello Vip hanno di fatto innescato quello che i social hanno ribattezzato l’...

Advertising

FQMagazineit : Ares Gate, Manuela Arcuri sentita in Procura a Roma come persona informata sui fatti - marvinsroom_6 : Siccome siamo sempre in vena di ricordi: Francesco e Tommaso che fanno un taglia e cuci sull’Ares-Gate già di prim… - postdiam : L’imbarazzo che ho provato per questa finale è indescrivibile. Ma ridatemi le viperate di Stefy, il Brasile, l’Avi… -