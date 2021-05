Amici 20, Aka7even rompe gli indugi e punta il dito contro un allievo: “E’ così…” (Di sabato 22 maggio 2021) Nel post talent parla il finalista dell’ultima edizione. Parole “bollenti” per uno dei suoi compagni: non è Raffaele Renda! E’ un Aka7even senza peli sulla lingua, il talento, finalista di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 22 maggio 2021) Nel post talent parla il finalista dell’ultima edizione. Parole “bollenti” per uno dei suoi compagni: non è Raffaele Renda! E’ unsenza peli sulla lingua, il talento, finalista di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IlContiAndrea : Aka7even a FqMagazine: “Dopo l’enecefalite e il coma avevo paura di restare solo. Ora non più e lo devo al percorso… - fanpage : #Amici20, la finale di Aka7even, perde la finale ma sforna hit che fanno ballare tutta Italia - _FedericaHere_ : RT @tiziaacasoo: buongiorno solo ad Aka sette che tratta i suoi fan come se fossero suoi amici #aka7even - Bernascolo93 : RT @ucanbemydanger_: Ma quanto mi mancherete mannaggia ?? #verissimo #AKA #aka7even #alehorse #alessandrocavallo #giuliastabile #sangiovan… - aleguzzetti : RT @ilovetanc7even: Oggi è il primo sabato senza il serale di Amici. Voi come state? Io abbastanza devastata quindi stasera una diretta di… -