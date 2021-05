URAGANI 2020 | revisionata l’intensità di 2 forti tempeste

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 21 maggio 2021) Uragano visto da stazione orbitale. Credit NASA.L’ultima tempesta dell’intensa stagione degliatlantici delè stata anche la più violenta. Inizialmente classificata come categoria 5 in base alla scala degliSaffir-Simpson, è stata successivamente rivalutata alla luce di un nuovo rapporto che ha evidenziato una potenza inferiore a quella precedentemente dichiarata. Ogni anno, dopo la fine della stagione degliatlantici, il National Hurricane Center (NHC) rianalizza tutti i dati raccolti su ogni singola tempesta per fornire un rapporto più dettagliato per ciascun sistema. Martedì 18 maggio, l’NHC ha pubblicato il rapporto finale sui cicloni tropicali della stagionein cui ha fornito maggiori dettagli sull’uragano Lota apportando piccole ma significative modifiche ...