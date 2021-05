Uomini e Donne, rissa tra Riccardo e Armando: una dama rivela i dettagli (Di venerdì 21 maggio 2021) Dalle anticipazioni riguardanti la puntata di Uomini e Donne in questione, andata in onda qualche giorno fa, sappiamo che è stato tagliato interamente un pezzo molto importante: quello della violenta lite scattata tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri a centro studio. Alcuni dettaglia della lite sono stati raccontati al portale FanPage da una dama che non era lì presente, ma ha ricevuto il resoconto dall’amica Roberta Di Padua. Stiamo parlando di Valentina Autiero. A Uomini e Donne, censurata per intero la quasi rissa tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri Per chi segue Uomini e Donne, non è una novità l’antipatia tra Armando Incarnato e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 21 maggio 2021) Dalle anticipazioni riguardanti la puntata diin questione, andata in onda qualche giorno fa, sappiamo che è stato tagliato interamente un pezzo molto importante: quello della violenta lite scattata traIncarnato eGuarnieri a centro studio. Alcunia della lite sono stati raccontati al portale FanPage da unache non era lì presente, ma ha ricevuto il resoconto dall’amica Roberta Di Padua. Stiamo parlando di Valentina Autiero. A, censurata per intero la quasitraIncarnato eGuarnieri Per chi segue, non è una novità l’antipatia traIncarnato e ...

