Stasera a "Striscia La Notizia", Vittorio Brumotti indaga su una statua donata da un boss della 'Ndrangheta (Di venerdì 21 maggio 2021) Questa sera a "Striscia La Notizia", a partire dalle 20:35 su Canale 5, Vittorio Brumotti sarà ancora una volta in Calabria in missione a Platì: una statua del santo protettore dei mafiosi San Michele Arcangelo con tanto di targa in memoria di due parenti di un boss dell'Ndrangheta. "Striscia La Notizia", Vittorio Brumotti sul caso della statua donata da un boss della Ndrangheta a Platì Accade nel Duomo di Platì (RC), dove è in trasferta il nostro Vittorio Brumotti. Uno schiaffo alle vittime di mafia e a tutti i cittadini onesti: il capomafia che l'ha donata è noto per essere ...

