Sette Storie di attualità Maggioni vola alto con una tv di qualità E il format di Rai Uno è premiato dagli ascolti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 21 maggio 2021) Monicaè giornalista, inviata e volto della Rai di lungo corso. Inizia la sua carriera su Rai Uno a Tv7 poi al Tg1, dove, oltre ad arrivare a condurre l’edizione principale delle 20, è stata anche una delle inviate di punta in siti difficili come Sudafrica, Mozambico, Israele ma soprattutto in Iraq dove, durante la seconda guerra del Golfo, era l’unica giornalista italiana ammessa tra le fila dei soldati americani. Oltre ad altre esperienze all’estero come le elezioni dei presidenti Usa George W. Bush e Barack Obama, la ricordiamo anche conduttrice di Unomattina e di Speciale Tg1. Insomma, un curriculum di tutto rispetto che pochi possono vantare in Rai, in cui è stata anche direttore di Rainews24. Ciliegina sulla torta, naturalmente, la presidenza della Rai, dalmbre 2015 all’agosto 2018, posizione che ha permesso alla ...