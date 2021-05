Riforma dell’export militare La proposta post-Brexit di Mulé

Leggi su formiche

(Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo il divorzio da Bruxelles, Londra guarda avanti. L’Integrated Review presentata a marzo dal primo ministro Boris Johnson delinea le direttrici del posizionamento e dell’azione estera del Regno Unito, mentre il contesto globale si arricchisce di vecchie e nuove complessità, dal terrorismo internazionale alla cibersicurezza, passando per il cambiamento climatico, la pandemia e la minaccia della Cina. Pur nel processo di ritagliarsi la propria dimensione in questa realtà multipolare, oltremanica non hanno dubbi su come posizionarsi: Londra vuole “restare un partner attivo e affidabile” per gli alleati, ha evidenziato l’ambasciatore britannico a Roma Jill Morris durante un webinar organizzato da Formiche. Il nuovo giro di investimenti in difesa, ricerca, sviluppo e tecnologia sono “l’asse portante” della risa inglese alle minacce, ha spiegato, oltre che un modo per ...