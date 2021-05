"Questo è un disastro": la domanda che fa sprofondare Flavio Insinna nel dramma (Di venerdì 21 maggio 2021) Anche Flavio Insinna perde le staffe. Siamo ovviamente a L'Eredità, il quiz pre-serale campionissimo in termini di ascolti che conduce su Rai 1. La puntata è quella trasmessa giovedì 20 maggio, dove alla Ghigliottina si è qualificata Giulia, una studentessa che coltiva il sogno di diventare ambasciatrice. Ma ad incupire il conduttore è stata una domanda piovuta nel corso della puntata. Insinna infatti legge: "Uno studio cinese ha calcolato che nel nostro emisfero nel 2100 l'estate potrebbe sparire del tutto o durare sei mesi?". La risposta corretta era la seconda, ovvero durare sei mesi. Una risposta per la quale Insinna si fa serio, per poi affermare: "L'estate potrebbe durare sei mesi e anche se amiamo il mare non è una bella cosa. È un disastro per l'ambiente", ha rimarcato. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Ancheperde le staffe. Siamo ovviamente a L'Eredità, il quiz pre-serale campionissimo in termini di ascolti che conduce su Rai 1. La puntata è quella trasmessa giovedì 20 maggio, dove alla Ghigliottina si è qualificata Giulia, una studentessa che coltiva il sogno di diventare ambasciatrice. Ma ad incupire il conduttore è stata unapiovuta nel corso della puntata.infatti legge: "Uno studio cinese ha calcolato che nel nostro emisfero nel 2100 l'estate potrebbe sparire del tutto o durare sei mesi?". La risposta corretta era la seconda, ovvero durare sei mesi. Una risposta per la qualesi fa serio, per poi affermare: "L'estate potrebbe durare sei mesi e anche se amiamo il mare non è una bella cosa. È unper l'ambiente", ha rimarcato. ...

