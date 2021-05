Pass verde: c’è l’accordo Ue per tornare a viaggiare. A cosa serve e come funziona (Di venerdì 21 maggio 2021) C’è il primo sì all’Eu Digital Covid Certificate, è questo il nome del certificato che dovrebbe riuscire a facilitare la libertà di movimento all’interno dell’Unione. Quello che è chiaro, almeno per il momento, è che non sarà comunque da considerarsi come “una precondizione per esercitare il diritto alla libertà di circolazione“. Pass verde: c’è l’accordo Nella serata di giovedì l’Ue ha trovato il primo accordo, che comunque dovrà ancora Passare dal Parlamento europeo. L’ultimo step prima di entrare in vigore, comunque molto presto, già il prossimo primo luglio. I leader europei prenderanno in mano la situazione il prossimo lunedì e martedì, e una volta dato il definitivo via libera il certificato dovrebbe essere disponibile sia in formato digitale sia in ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 maggio 2021) C’è il primo sì all’Eu Digital Covid Certificate, è questo il nome del certificato che dovrebbe riuscire a facilitare la libertà di movimento all’interno dell’Unione. Quello che è chiaro, almeno per il momento, è che non sarà comunque da considerarsi“una precondizione per esercitare il diritto alla libertà di circolazione“.: c’èNella serata di giovedì l’Ue ha trovato il primo accordo, che comunque dovrà ancoraare dal Parlamento europeo. L’ultimo step prima di entrare in vigore, comunque molto presto, già il prossimo primo luglio. I leader europei prenderanno in mano la situazione il prossimo lunedì e martedì, e una volta dato il definitivo via libera il certificato dovrebbe essere disponibile sia in formato digitale sia in ...

