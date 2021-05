Overwatch 2 | la riduzione dei giocatori a 5v5 nel PvP preoccupa i pro player – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 21 maggio 2021)2 porterà parecchie novità con sé, ma a quanto pare ladeia 5v5 nel PvPi pro..2 porterà diversi cambiamenti rispetto al primo capitolo e, tra quelli annunciati finora, ha destato un certo interesse ma anche un po’ dizione, in particolare fra i pro, ladel PvP in squadre di cinque. Abbiamo visto nuovi video di gameplay di2 sulle nuove mappe e le modalità previste per il secondo capitolo, comprese anche le mappe di Roma e Monte Carlo, ma tra tante notizie positive e interessanti la … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo2: ladei ...