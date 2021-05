Nuoto | Europei 2021 | risultati batterie 21 maggio Detti e Paltrinieri in Finale negli 800 sl | convincente Martinenghi nei 50 rana

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 maggio 2021) Quinta giornata dididi scena a Budapest (Ungheria). Nella vasca della Duna Arena tante gare interessanti che hanno permesso agli atleti in vasca di staccare il biglietto per le semifinali e le finali del pomeriggio (a partire dalle ore 18.00). Day-5 iniziato dalledei 100 stile libero e come da previsione Federica Pellegrini ha preferito rinunciare per impegnarsi nella staffetta 4×200 sl femminile. Ebbene, in casa Italia Silvia Di Pietro ha conquistato sul filo di lana la qualificazione alle semifinali, ottenendo il 17° tempo di 54?75, ma per la regola delle due atlete per nazione in “semi” la romana sarà parte del penultimo atto. Niente da fare invece per Chiara Tarantino (22ma in 55?24) e per Costanza Cocconcelli (33ma in 55?78). In vetta ...