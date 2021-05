Musetti show: batte Bedene e vola in semifinale a Lione (Di venerdì 21 maggio 2021) Lorenzo Musetti vola in semifinale sulla terra rossa di Lione. Il 19enne di Carrara ha battuto in due set - 6 - 3 7 - 6 (2) lo sloveno Bedene e ora attende il vincente tra Nishioka e Tsitsipas. Leggi su gazzetta (Di venerdì 21 maggio 2021) Lorenzoinsulla terra rossa di. Il 19enne di Carrara ha battuto in due set - 6 - 3 7 - 6 (2) lo slovenoe ora attende il vincente tra Nishioka e Tsitsipas.

