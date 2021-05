Mihajlovic e la palla di vetro | “Contro la Juve manderanno Valeri o Giacomelli” Entrambi!

(Di venerdì 21 maggio 2021) Sinisadeve avere ladi, dote sconosciuta a molti. Già, perché subito dopo Verona–Bologna di lunedì scorso l’allenatore serbo aveva pronosticato: “Vedrete che domenicalaci, posso scommetterci fin da ora”. La cosa buffa di questa storia è checi ha preso in pieno, magari non volendo ma ci ha preso. Perché le designazioni di ieri hanno sentenziato: Bologna–sarà diretta daconal Var. E Sinisa ha fatto bingo! FOTO: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

