L'orrore e la memoria, 29 anni fa la strage di Capaci (Di venerdì 21 maggio 2021) Il 23 maggio del 1992 a Palermo Cosa Nostra dichiarò guerra allo Stato inaugurando una nuova stagione terroristica. L’agguato per uccidere Giovanni Falcone costò la vita alla moglie, Francesca Morvillo e ai tre agenti di scorta. Il ricordo di quella ferita ancora aperta e i misteri ancora irrisolti Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 21 maggio 2021) Il 23 maggio del 1992 a Palermo Cosa Nostra dichiarò guerra allo Stato inaugurando una nuova stagione terroristica. L’agguato per uccidere GiovFalcone costò la vita alla moglie, Francesca Morvillo e ai tre agenti di scorta. Il ricordo di quella ferita ancora aperta e i misteri ancora irrisolti

