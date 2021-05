Le non mamme (Di venerdì 21 maggio 2021) Dicono che quando si diventa genitore si acquisisce un superpotere. Quello di sentire il pianto del neonato anche a distanza di metri e con due porte chiuse, o quello di riuscire a restare concentrati durante una videoriunione di lavoro mentre nell’altra stanza lui si esercita con il flauto. “Tu non puoi capire”, dicono le madri a chi madre non è. Non puoi capire, cioè non hai il potere di capire. Il superpotere del genitore. C’è, nelle persone che hanno figli, una specie di orgoglio con il quale se ne vanno fieri in giro per il mondo, come se aver messo al mondo un bambino fosse un merito e non, invece, il risultato di una statistica secondo cui su 300 milioni di spermatozoi uno riesce incredibilmente a risalire la corrente come un salmone e a fecondare un ovulo. Non c’è nessun talento, solo una gran botta di culo. Però loro hanno sul petto questa specie di spilletta che dice “io ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Dicono che quando si diventa genitore si acquisisce un superpotere. Quello di sentire il pianto del neonato anche a distanza di metri e con due porte chiuse, o quello di riuscire a restare concentrati durante una videoriunione di lavoro mentre nell’altra stanza lui si esercita con il flauto. “Tu non puoi capire”, dicono le madri a chi madre non è. Non puoi capire, cioè non hai il potere di capire. Il superpotere del genitore. C’è, nelle persone che hanno figli, una specie di orgoglio con il quale se ne vanno fieri in giro per il mondo, come se aver messo al mondo un bambino fosse un merito e non, invece, il risultato di una statistica secondo cui su 300 milioni di spermatozoi uno riesce incredibilmente a risalire la corrente come un salmone e a fecondare un ovulo. Non c’è nessun talento, solo una gran botta di culo. Però loro hanno sul petto questa specie di spilletta che dice “io ...

Advertising

annatrieste : 'L'Italia senza figli è destinata a scomparire' Caro Draghi, senza welfare le madri italiane sono già scomparse ?? P… - renatino71 : E soprattutto quei maiali in divisa hanno le facce da cazzoooo e mentre si divertono a spogliate i cittadini strani… - Zorzina_pazza : Scusate,ma dalle parti di facebook ricorre una domanda frequente: ma Cecilia perché non va più da tommy? qualcuno p… - QuasiBoh : @LodoUniversers allora pensa al nipotino che coccolerai e vizierai a più non posso e che ti vorrà un bene dell'anim… - _dasfernweh_ : luca ed evandro entrambi in diretta contemporaneamente e io come le mamme che non sanno tra chi dividersi -

Ultime Notizie dalla rete : non mamme I vaccini per i ragazzi sono sicuri? Domande e risposte del pediatra ...delle domande più comuni che stanno assillando le mamme e i papà. I bambini e i ragazzi corrono un rischio più elevato di riportare effetti collaterali? 'Assolutamente no. Gli studi condotti non ...

A Monteprandone 'sosta rosa' per mamme in attesa e neomamme ... contenitore di iniziative pensate per le mamme e le donne in generale. Nell'ambito delle politiche ... "Il Codice della Strada non prevede di poter riservare posti auto a favore di questa categoria di ...

Le non mamme Il Foglio La responsabilità genitoriale non viene meno per qualche scatto d'ira Per la Cassazione, non si può sospendere la responsabilità genitoriale solo per qualche scatto d'ira della madre se non si dimostra il pregiudizio per il minore ...

Le non mamme “Tu non puoi capire”, dicono le madri a chi madre non è. Diario minimo di ribellione al faro puntato in faccia ...

...delle domande più comuni che stanno assillando lee i papà. I bambini e i ragazzi corrono un rischio più elevato di riportare effetti collaterali? 'Assolutamente no. Gli studi condotti...... contenitore di iniziative pensate per lee le donne in generale. Nell'ambito delle politiche ... "Il Codice della Stradaprevede di poter riservare posti auto a favore di questa categoria di ...Per la Cassazione, non si può sospendere la responsabilità genitoriale solo per qualche scatto d'ira della madre se non si dimostra il pregiudizio per il minore ...“Tu non puoi capire”, dicono le madri a chi madre non è. Diario minimo di ribellione al faro puntato in faccia ...