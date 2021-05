"Le ferie? Le organizzo considerando le date del vaccino"

(Di venerdì 21 maggio 2021) C'è chi sta programmando le vacanze in base alla data dele chi, invece, calcolatrice alla mano, ha fatto di tutto pur di evitare che la prima dose cadesse proprio in quell'unica agognata ...

Advertising

AngelaRinaldo4 : @ZeniaConfusa Vero! che dispiace per il Maestro ?. Io tutto bene, non vedo l'ora di fare il vaccino e poi organizzo ferie ?? - frolIino : sta cosa che mio padre dopo una settimana di ferie si prende la mezza giornata libera giusto quando io mi organizzo… -

Ultime Notizie dalla rete : ferie organizzo

LA NAZIONE

Lea mio avviso devono passare in secondo piano. Dopo tutto quel che abbiamo passato, evitiamo inutili polemiche". Da parte sua, il generale Francesco Paolo Figliuolo , commissario ..."Mi ricordo che prese lee partì. Noi eravamo preoccupatissime perché le scosse non finivano mai. Non esisteva il cellulare e papà chiamava quando poteva . Quando gli dicevo papà stai attento, ...Siamo andati a sentire il parere di alcuni quarantenni. Per molti di loro, la prima dose coincide proprio col periodo di vacanza ...Davide Nitrosi Al generale Figliuolo è stato affidato il compito di organizzare la più grande e complessa campagna di vaccinazione mai avvenuta in Italia. Non sarà una guerra, ma se la definite una ba ...