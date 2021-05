La protesta dei Cobas a Montecitorio finisce in scontro. Ferito un carabiniere. Sette fermati (Di venerdì 21 maggio 2021) Disordini e scontri con la polizia alla manifestazione dei Cobas a piazza Montecitorio a Roma. Momenti di tensione e fronteggiamenti si sono registrati nel corso della protesta indetta dai disoccupati. Che hanno tenuto un sit in davanti alla Camera per discutere con il governo la vertenza del “Movimento disoccupati 7 novembre”. In attesa di essere ricevuti dal ministro del Lavoro. Incidenti a Montecitorio durante il sit-in dei Cobas Gli incidenti a via del Corso (Ferito un poliziotto) sono scoppiati quando i manifestanti hanno saputo che non avrebbero ottenuto l’incontro con Andrea Orlando. Un gruppo di circa cinquanta persone del trasporto merci Fedex e Tnt si è spostato dal sit-in autorizzato raggiungendo piazza Colonna. Dove ci sono stati momenti di tensioni e tafferugli con la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Disordini e scontri con la polizia alla manifestazione deia piazzaa Roma. Momenti di tensione e fronteggiamenti si sono registrati nel corso dellaindetta dai disoccupati. Che hanno tenuto un sit in davanti alla Camera per discutere con il governo la vertenza del “Movimento disoccupati 7 novembre”. In attesa di essere ricevuti dal ministro del Lavoro. Incidenti adurante il sit-in deiGli incidenti a via del Corso (un poliziotto) sono scoppiati quando i manifestanti hanno saputo che non avrebbero ottenuto l’incontro con Andrea Orlando. Un gruppo di circa cinquanta persone del trasporto merci Fedex e Tnt si è spostato dal sit-in autorizzato raggiungendo piazza Colonna. Dove ci sono stati momenti di tensioni e tafferugli con la ...

